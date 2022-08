El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat la reactivació de la campanya «També és cosa meva. L’Alt Urgell, lliure de violències masclistes», que promouen el Servei d’informació i atenció a les dones, el Servei d’atenció integral a persones LGTBI, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Servei d’intervenció especialitzada en violències masclistes de l’Alt Pirineu i Aran. Ja el 2019, el programa va tenir l’assessorament d’entitats, col·lectius i persones clau com ara l’Agència Catalana de Joventut, la Fundació AntiSida de Lleida, l’Associació Colors de Ponent, Noctámbulas i Montse Pineda. Ara, seguint la iniciativa de campanyes anteriors al voltant de la lluita contra les violències masclistes, aquest any 2022 es posa el focus en la necessària implicació i participació de tota la ciutadania. «També es cosa meva» pretén fer una crida a tothom per tal de sentir-se partícip del canvi que s’ha de promoure socialment.