El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que el músic Arnau Obiols, nascut a la Seu d’Urgell el 1985, tancarà la gira del seu disc Tost el pròxim 12 d’agost justament al poble que ha donat nom al treball: Tost, un nucli deshabitat del municipi de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. Segons han explicat des del mateix Consell, Obiols defineix el seu disc com «una visió personal i contemporània dels sons i de la música tradicional del Pirineu català, una música filla dels boscos, dels arbres, dels moixons i de tot allò que ha arrelat i ressonat en aquestes muntanyes». En aquest sentit, la tria del títol del disc no és aleatòria, atès que el padrí patern d’Arnau Obiols, el qual era pastor i tractant de bestiar, era fill de la vall de Tost, tal com han emfatitzat des del mateix Consell Comarcal. «És també per aquest motiu que el músic urgellenc ha volgut tancar la gira al poble de Tost, on avui només resta dempeus l’església de Sant Martí, originàriament romànica, consagrada l’any 1040 i remodelada i ampliada diverses vegades. La resta del poble són tot ruïnes, un exemple escruixidor del despoblament que el Pirineu va començar a patir a mitjan segle XX»,segons han apuntat des de l’òrgan comarcal.