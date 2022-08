Mensulae ja es pot veure a l’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell. Es tracta d’una exposició d’art que compta amb unes 300 obres sobre les mènsules, fetes per alumnes -i també exalumnes- de l’Espai Municipal d’Art.

La mostra té diverses obres, com quadres de vinil, acrílics i oli, així com collage, ceràmica, paper maixé, entre altres. L’exposició s’ubica a La Sala La Cuina, i es podrà veure fins al 30 de setembre.

El projecte d’aquesta exposició va començar fa 4 anys, de la mà de l’exalumne Pau Martí i de la directora Josepa Travé. Des de l’Espai Municipal d’Art van començar a treballar sobre les mènsules de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.

En concret, la idea va sortir arrel d’una visita guiada que Travé va fer en aquest temple cristià: «Mai m’havia fixat que tot estava ple d’aquestes mènsules», recorda. A partir d’aquí, li va fer la proposta a Martí i un grup d’artistes de l’escola. «Tothom ha pintat com ha volgut. Tampoc sabíem si estaven o no pintades realment».

Travé ha destacat també que el referent va ser Pau Martí, però que hi va participar tota l’escola, fins i tot exalumnes, amb obres de tota mena. I ho van fer tant joves com grans, entre les edats compreses entre els 4 i els més de 80 anys.

Els responsables van presentar l’exposició el passat 5 d’agost, davant unes seixanta persones.

Les mènsules

La mènsula, que prové del llatí i es podria traduir com mesita, és un element arquitectònic encastat i sobresortint d’un mur. La funció principal és la sustentació d’altres elements com arcs, cornises, bigues, prestatges, etcètera, detallen. Molt sovint, però, són un element de decoració ornamental.

De vegades són pedres trapezoidals llises, però d’altres estan esculpides amb caps humans o animals, o simplement amb motius ornamentals vegetals. «Eren per fer por, per defensar l’església, i crear por als fidels. Per això són monstres, éssers antropomòrfics, persones que se’n mengen d’altres…», detalla Travé.