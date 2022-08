Coll de Nargó (Alt Urgell) ha rememorat aquest dissabte un dels oficis més populars que hi havia a la població fins al primer terç del segle XX. La 33a edició de la Baixada dels Raiers ha estat, però, la darrera que se celebra en aquesta data estiuenca, ja que l'entitat organitzadora de l'esdeveniment preveu traslladar-lo a la primavera a partir de l'any que ve, probablement per Setmana Santa. El poc cabal d'aigua que sol presentar el riu Segre en aquesta època, marcat pel canvi climàtic i la situació de sequera, complica el descens dels rais i, per tant, aquests no acaben anant més enllà d'un quilòmetre. Enguany, a més, s'està a l'expectativa de poder acabar l'any amb el reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco.

Dues embarcacions de fusta, dirigides per una desena de persones, han descendit per un tram del riu Segre sota la mirada d'un públic que, en diversos trams del recorregut, volia ser partícip en aquesta tradició. La navegació ha començat cap a un quart d'una del migdia a l'entorn dels Clops de Fígols, després d'haver enllestit els darrers preparatius. Aquesta fase es coneix com l'enraiada i consisteix en unir, de tres en tres i amb branques tendres de bedoll, els trams que conformen un rai.

Just abans de començar la baixada, des de l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre han volgut recordar als assistents que aquest seria l'últim cop que la festa es feia a l'estiu. El president de l'entitat, Àlex Ferré, reconeix que canviar-la a la primavera els "obre una sèrie de desafiaments", ja que estan acostumats a dur-la a terme en aquestes dates. Un d'ells podria ser el de la temperatura de l'aigua, fet que creu que es podria mitigar, per exemple, portant un neoprè sota la roba. De totes maneres, defensa que la celebració pot millorar si la baixada es fa coincidint amb l'època del desgel, en què el riu baixa amb més aigua, tal com feien al seu dia els raiers que ara rememoren.

Ferré ha assenyalat que la decisió s'ha pres de veure amb preocupació com, en els darrers vuit o nou anys, el cabal del Segre en aquest punt era cada cop inferior, fins al punt que posava en risc dur a terme la celebració. A més, la idea és poder oferir al públic un recorregut més llarg, de quatre a sis quilòmetres com el que feien anteriorment. El president de l'Associació de Raiers ha assegurat que el canvi és "correcte, necessari i obligat", també tenint en compte, segons ha afegit, ara que la Unesco ha de decidir si proclama la festa com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

De fet, està previst que el dictamen sobre la candidatura multinacional anomenada "El ràfting amb fusta", en la qual hi participen Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i l'estat espanyol, es conegui en el marc d'una reunió del Comitè Intergovernamental que tindrà lloc a Marràqueix entre el 28 de novembre i el 3 de desembre. Per Ferré, aquest reconeixement serviria per "dignificar i consolidar aquest antic ofici" i seria tot un impuls de cara a evitar que la festa s'acabi perdent en un futur.

L'objectiu de la celebració es rememorar la feina del transport de la fusta, ja sigui des de Puigcerdà, la Seu d'Urgell o Andorra i fins arribar a Lleida o Tortosa. De fet, l'antic ofici va arribar a ocupar més d'un 90 per cent dels homes que vivien a Coll de Nargó i, prèviament a la baixada, els mateixos treballadors s'encarregaven d'anar al bosc a tallar els troncs de fusta. Tot i que aquest dissabte hi anaven cinc persones per rai, l'habitual al seu dia era que només ho fessin dos.

Un cop acabat el descens dels rais, la festa s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament de Coll de Nargó, on s'ha dut a terme un dinar popular. Ja a la tarda, el programa d'actes continua amb una ofrena floral a la font de la Dona del Raier, en honor a les persones que cuidaven la casa i la família mentre aquests treballadors estaven transportant la fusta pel riu. A més, l'entitat i l'Ajuntament de Coll de Nargó estan preparant un monument als raiers, el qual s'ubicarà al costat de l'església romànica de Sant Climent. Aquest consistirà en un tram de rai amb rem i l'objectiu és poder inaugurar-lo a finals d'aquest any.