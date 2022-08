Via lliure a la Seu d’Urgell per a la reforma de la segona i la tercera planta de la residència de l’hospital. La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ja tenia el projecte tècnic enllestit des de fa un temps, i ara ha acordat presentar-lo a la Generalitat per aconseguir el finançament amb els fons Next Generation. Es tracta d’un projecte que preveu la reforma del centre sociosanitari, així com de la residència assistida de l’hospital.

Si tot plegat tira endavant, el projecte preveu augmentar les places de la residència per a la gent gran. En concret es passarà del total de 44 actuals a 53 llocs, guanyant-ne un total de 9. En concret, ara hi ha 14 places de residència assistida i 30 de la unitat sociosanitària. Amb les obres, es passaria de 14 a 23 de la residència d’aquest centre. El total pressupostat per a l’execució de les obres és de 2.257.412,51 euros, i es preveu la seva licitació per abans d’acabar l’any. Els terminis amb els quals treballa l’ajuntament són 25 mesos, que tenen en compte tots els aspectes que cal tirar endavant així com els possibles imprevistos. «Sempre confio que es compleixin els terminis», ha dit a aquest mitjà l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que també és president de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell. Un cop entregat el projecte tècnic, ara queda esperar la resolució dels ajuts i posteriorment fer la licitació. «De moment, només s’ha presentat. Però té tots els números per rebre aquest finançament», afegeix optimista el batlle. Unes obres necessàries Segons ha detallat Viaplana, es tracta d’unes obres que la fundació tenia planificades des de feia temps, però estava a l’aguait de què sortís una opció de finançament. Es tracta d’unes obres que preveuen millorar el servei per als usuaris i les seves famílies, així com pels mateixos treballadors. El president de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell detalla que s’han presentat ara amb l’objectiu d’aconseguir finançament dels Next Generation. I que la voluntat és guanyar unes places que «degut a la demanda, benvingudes seran». En global, es tracta d’adaptar l’àmbit sociosanitari i residencial, amb l’objectiu de guanyar confortabilitat pels usuaris. En aquest sentit, cada persona tindrà ara el seu servei, es guanyen espais comuns i una millora en la gestió del dia a dia, segons Viaplana. A més, les habitacions i els serveis també seran adaptats. I és que ara les habitacions de la segona planta no tenen bany adaptat, o han d’utilitzar un bany comunitari de l’ala 2 de l’edifici. També hi ha canvi d’ubicació de l’hospital de dia i de diferents despatxos mèdics on ara hi ha habitacions, i es preveu un canvi d’equipament del mobiliari general i de la cuina. Alhora es renovaran revestiments interiors, paviments, falsos sostres i revestiment vertical, entre altres millores estructurals dels espais.