La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va acordar la setmana passada adjudicar l’explotació de la nova àrea d’autocaravanes a l’empresa Car Park Maurice Camping. Es tracta d’una primera adjudicació del servei, que té un cost de 8.772,50 euros i una duració de sis mesos.

Tot i algunes complicacions marcades per la meteorologia, les obres d’aquesta nova zona es van enllestir definitivament ara fa uns vuit mesos. Si tot va segons el previst, s’espera que estigui operativa l’1 de setembre. El nou espai pretén donar relleu a l’actual.

En aquest nou servei, el consistori opta per canviar el model de gestió. Fins ara era una maquina que permetia activar serveis com la llum o el desaigüe, introduint els diners, mentre ara serà una àrea de pagament que donarà accés a tots els serveis disponibles per aquest mitjà de transport.

Gràcies a aquesta mesura, la Seu d’Urgell passarà de tenir 10 places de serveis per a autocaravanes a tenir-ne 29, a més de disposar d’un espai nou i millor que l’anterior. L’àrea s’ubicarà a prop de l’aparcament d’autocaravanes en funcionament actualment.

Les obres han tingut un pressupost d’execució de 430.000 euros. Han estat finançades amb les aportacions de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Lleida.

«Ho vam fer la gestió diària del servei, però especialment per entrar a la xarxa d’autocaravanes a nivell d’Europa per poder promocionar al màxim l’àrea», ha detallat a aquest diari l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana.

Precisament a això obeeix que es passi de fer una gestió municipal a ser un servei externalitzat, per poder entrar en aquesta xarxa i promocionar-se conjuntament amb circuits d’espais per a autocaravanes. «Volíem guanyar afluència durant tot l’any, també amb públic que ens queda allunyat, com francesos o la resta d’Europa», detalla el batlle.

Segons el responsable municipal, calia fer-ho perquè l’espai actual està «completament saturats molts dies, no n’hi ha més». Però especialment per entrar en aquesta xarxa amb espais similars, per «captar el màxim de turistes possibles». «L’experiència és molt bona. Són gent que entren a la ciutat, van a comprar i fan despesa. Estem contents», assegura.

L’alcalde detalla que no hi ha gaires casos i els tràmits per fer-ho han estat una mica enrevessats, ja que s’havien de fer per primera vegada. Per aquests motius l’adjudicació ha estat només per sis mesos, el que «dona marge per fer el concurs per una concessió de temps més llarga».