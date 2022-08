La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) tallarà l'aigua als regants quan la suma de les reserves dels pantans de Rialb i Oliana es trobi per sota del 7%. Així ho han confirmat a l'ACN fonts de l'administració hidràulica que també han precisat que la previsió, si no plou, és que el final de la campanya de reg s'anticipi uns quinze dies i per tant en comptes d'acabar al 30 de setembre ho faria a mitjans del mes que ve. La reducció de les reserves d'aigua d'aquests embassaments continua en caiguda lliure des de principis d'agost i Rialb ja es troba al 5,9% amb 24,1 hectòmetres cúbics dels 403 que pot acumular. Els regants del canal d'Urgell continuen reduint la dotació per la sequera.

Segons la CHE el volum dels embassaments aniran baixant com fins ara si no hi ha un episodi continuat de pluges. La davallada més accentuada es registra en primer lloc a Rialb i seguirà per Oliana, on es manté un volum de reservar per assegurar abastiments i el cabal ecològic del Segre. Quan Rialb es quedi amb 15 hectòmetres cúbics es tallarà el regadiu (actualment en té 24,1). Mentrestant, els regants continuen reduint cada cop més el consum d'aigua. Dimecres, la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell va acordar dimecres que atesa la situació de sequera i les baixes reserves als embassaments procedir a una reducció del cabal a 20,5 metres cúbics i per la setmana que ve a 17 metres cúbics. Així mateix, al canal auxiliar, es preveuen reduir els cabals de manera progressiva, ajustant-se a les necessitats dels cultius durant el mes de setembre. Amb un volum total de 84,3 hectòmetre cúbics, Oliana es troba al 39,48% de la seva capacitat amb 33,3 hectòmetres. La CHE preveu tallar l'aigua als regants quan només en tingui 20 i a Rialb n'hi hagi 15, per la qual cosa, entre els dos junts només sumaran el 7% de la seva capacitat total. L'objectiu serà garantir el subministrament de l'aigua de boca. El tall del regadiu no només afectarà als regants del canal d'Urgell sinó que també se'n veuran afectats els del Segarra-Garrigues. Aturada de l'activitat hidroelèctrica La caiguda de reserves de Rialb també ha provocat una aturada de l'activitat de la central hidroelèctrica que hi ha a la presa d'aquest embassament. Acciona es va veure obligada a parar motors aquest dimecres en una circumstància que és la primera vegada que passa des que va entrar en funcionament l'any 2009. L'aturada es va fer a petició de la CHE. L'any passat en aquestes dates, Rialb es trobava al 49%.