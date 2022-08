La primera edició del programa d’activitats infantils de l’estiu Imaginari de la Seu d’Urgell ha obtingut una «molt bona» acollida, segons assegura el consistori en un comunicat. Detallen que ha estat ben rebut tant per part de les famílies urgellenques com per les que han visitat el municipi en els darrers dos darrers mesos.

«Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es van plantejar en el seu moment aquestes activitats els dissabtes al carrer Canonges coincidint amb el retorn del mercat per tal de dinamitzar aquesta part del centre històric», detalla en la nota Mireia Font, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquesta primera edició d’Imaginari hi han participat prop de 1.000 persones en les 14 activitats programades per als més xics durant els mesos de juliol i agost, i que han tingut lloc al carrer dels Canonges, tot coincidint amb els dissabtes de mercat de la ciutat.