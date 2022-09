L’Ajuntament de Josa i Tuixén treballa per implementar diverses accions que contribueixin a fixar i ampliar la cartera de serveis bàsics del municipi. D’aquesta manera, es busca afavorir l’arribada de nous veïns i també mantenir el volum de persones que ja resideixen a la vall.

Un dels projectes previstos per l’any que ve té a veure amb l’ampliació de les instal·lacions del consultori mèdic, tot incloent-hi també una sala per a metges itinerants o especialistes que vagin a passar consulta. D’altra banda, fa tot just una setmana que una família amb quatre fills en edat escolar s’ha instal·lat al poble, arran d’una crida feta a través del moviment Repoblem i amb la col·laboració de Reviure les Valls.

La Cristina Montero i el seu marit pensaven des de feia temps en fer un canvi de vida i deixar Cardedeu (Vallès Oriental) per anar a un poble petit amb els seus quatre fills. Les dificultats per trobar habitatge els impedien fer aquest pas, fins que van trobar l’anunci de la casa on s’hi han traslladat a les xarxes socials del compte de Repoblem. Tot i ser conscient que no comptarà amb els mateixos serveis que a una ciutat, la Cristina creu que podran «viure més tranquils» i veu com un avantatge el fet de portar els nens a una escola rural. A més, la idea és mantenir en aquest habitatge el taller de roba artesana que ja tenia.

La propietària de la casa, Marisa Benages, viu des de fa anys a Tuixent i, coneixedora dels problemes de risc de despoblament de la zona, va pensar que podia llogar-la a una família amb nens per, també, revitalitzar l’escola. Per aquest motiu, es va posar en contacte amb el col·lectiu Reviure les Valls, que a la vegada va demanar al responsable del compte de Repoblem fer la crida. Així, ells s’han encarregat de respondre a les persones interessades i donar-los una primera acollida.

L’alcaldessa, Marta Poch, ha citat les inversions que s’hi han fet en dos equipaments municipals, el Refugi de Coll de Port i l’Alberg de Can Cortina, per poder-los llogar i generar ocupació. També ha citat la tasca de rehabilitació d’habitatges, amb ajuts de la Generalitat, per destinar tant a famílies amb fills o a mestres que vinguin a treballar a l’escola, a la nova llar d’infants rural o a l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent Cadí-Moixeró. A més, el consistori compta amb un cens de cases i magatzems buits, amb la qual cosa es facilita la posada en contacte amb els seus propietaris. També es treballa en una nova ordenança per promoure la rehabilitació de façanes i teulades.