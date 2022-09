La Seu d’Urgell viu aquest dijous una nova edició de la Trobada d’Urgells, una cita que des de fa quatre anys té com a objectiu reunir el màxim número de noies d’arreu del país que porten aquest nom propi de la cultura local. El programa de la jornada s’activarà a les set de la tarda amb una ofrena floral a Santa Maria d’Urgell. Posteriorment les participants es faran una foto de família davant la catedral romànica. Segons han anunciat els organitzadors, les Urgells participants també podran pendre part en una sortida guiada de la ruta «Urgell és nom de dona», a càrrec de la tècnica en cultura, Pila Aláez. Actualment hi ha a Catalunya una seixantena de persones que es diuen Urgell, la major part de les quals són de la Seu, per bé que també n’hi ha d’altres comarques. Si bé la immensa majoria són noies, també hi ha un noi que es diu Urgell. L’organització ha fet fer tasses de record amb el lema «Em dic Urgell».