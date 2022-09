La delegació del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran ha celebrat aquest dimecres al matí l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la vegueria. L’acte s’ha celebrat a l’Espai Miquel Martí i Pol, al municipi de Peramola. La cerimònia, que ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i del delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, «ha tingut l’objectiu de visualitzar la importància de la literatura com a eina que reflecteix l’esperit i la realitat del Pirineu, part indestriable de Catalunya i del seu sentiment nacional», segons ha apuntat el mateix Govern.

En aquest sentit, la jornada ha comptat amb una taula rodona d’escriptors del Pirineu com ara Roser Guix, Pep Coll, Albert Villaró, Jordi Mir i Josep Espunyes, la qual ha estat moderada per la periodista pallaresa Marta Lluvich. Igualment, durant l’acte s’ha pogut gaudir de l’actuació musical del grup de folk tradicional del Pirineu, La Sonsoni. L’alcalde accidental de Peramola, Joan Puig, ha agraït el fet que des del Govern s’hagi escollit el seu municipi com a seu de la Diada Nacional de Catalunya al Pirineu i Aran. El delegat, Ricard Pérez, ha posat en valor el paper de la literatura com un dels elements centrals de la cultura.