L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que el pròxim dilluns dia 12 de setembre obrirà les inscripcions de forma telemàtica a les activitats que organitza el Servei d’Esports municipal per al nou curs acadèmic. Les activitats esportives s’iniciaran a partir de dilluns tres d’octubre amb les condicions de participació ja normalitzades pel que fa a la seguretat sanitària, segons ha anunciat el mateix consistori. Així, les activitats per al públic infantil mantenen l’oferta de les teles acrobàtiques i tennis. El programa preveu per a totes les edats correcció postural, condicionament físic, estiraments i col·locació, gimnàstica coreografies i tennis. Per a la gent gran es farà aiguagim, gimnàstica de manteniment i ioga.