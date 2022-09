L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell inicia aquest pròxim dilluns dia 12 de setembre el nou curs amb un paquet de novetats pel que fa a les agrupacions. Així, segons ha informat el mateix centre, aquest any l’EMM «ofereix novetats adreçades als amants de la música folk, per poder formar part de l’agrupació de Música Tradicional, dirigida per Georgina Fàbregas, i pels adolescents i adults més amants del rock podran formar part del grup d’adults de Combos de moderna, que dirigeix Manu Suárez». Igualment, pel programa preveu que els alumnes es puguin integrar també a la big band, l’orquestra i el grup d’acordions cromàtics. En aquest sentit, des de l’escola han apuntat que totes les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures. D’altra banda, el programa agrupacions s’adreça a alumnes que ja estudien un instrument a l’escola.

L’escola de música de la Seu també ofereix classes per a nadons de zero a dos anys amb l’únic requisit que els infants han de participar-hi acompanyat d’un adult. D’altra banda, pels infants d’entre tres i sis anys l’EMM impartirà classes dins del programa de sensibilització musical. Des de la direcció del centre educatiu han remarcat que s’ha obert el termini per a les noves preinscripcions per aquest curs 2022-2023 i que el procés estarà vigent fins el dia 30 de setembre. En aquest apartat, les preinscripcions s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal. El procés s’adreça a futurs alumnes que vulguin iniciar-se o bé continuar formant-se en l’àmbit musical, els quals han d’emplenar el formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental.