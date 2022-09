El programa de RàdioSeu Carretera i manta ha tancat aquesta setmana la temporada radiofònica amb el sorteig d’un viatge a Mallorca. Segons han explicat des de la mateixa emissora municipal, el programa «ha revalidat un any més l’èxit d’audiència, amb unes 1.600 participacions al llarg dels darrers tres mesos, entre les trucades en directe i els missatges als concursos en xarxes socials». L’últim programa es va emetre des de la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu en un acte que va començar amb el lliurament d’un xec de 250 euros per a un projecte solidari local. Aquest any correspon a l’ONG Cruzada por la Alegría. El seu president i fundador, Pere Mentruit, i Josep Maria Malé, també membre de l’entitat, han rebut l’aportació de mans de Josep Marsino, de Simac Electroservei, establiment col·laborador.