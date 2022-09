La Seu d’Urgell busca persones voluntàries per prendre part en la nova edició del programa d’acompanyament educatiu per al nou curs 2022-2023. Es tracta d’un programa que permet posar en contacte persones amb una base acadèmica, generalment professors jubilats, amb alumnes de la ciutat que requereixen un reforç. Així, el consistori ha anunciat que el pròxim dimecres dia 21 de setembre, a les set de la tarda, es farà al CETAP una sessió informativa sobre el projecte Acompanyament Educatiu, el qual impulsa Càritas d’Urgell, la Seu Solidària, l’Ajuntament i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació. Segons ha remarcat el mateix Ajuntament, l’objectiu de la reunió és «trobar persones voluntàries entre la ciutadania de la Seu com mestres, pares i mares, persones jubilades o joves per realitzar tasques de reforç escolar i acompanyament per a infants i joves».