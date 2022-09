El nou organigrama del Departament d’Educació de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb competències ara sobre tota la vegueria per sobre dels límits provincials, ha aprovat un nou pla de suport a les escoles rurals que blindarà la supervivència d’aquests centres quan es quedin amb pocs alumnes. La nova política de suport s’ha estrenat aquest curs amb les escoles rurals de Tírvia i Tuixén, amb set i nou alumnes respectivament.

El director dels Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu, Ramon Jordana, ha remarcat que «hi ha escoles rurals que tenen una matrícula justeta però tenim el compromís i l’esforç de mantenir precisament aquestes escoles per arrelar la gent al territori perquè la gent no marxi del poble. Tenir una escola al poble és tenir un potencial i tenir vida». En aquest sentit, l’escola de Tuixén, a l’Alt Urgell, ha estat en els últims cursos pendent de l’arribada de noves famílies al poble per tal de no baixar dels cinc alumnes i córrer el risc de tancament. Jordana ha apuntat que «creiem que tenir una escola al poble, per petit que sigui, és tenir vida». A Tuixén, en les últimes setmanes s’hi ha instal·lat una família amb quatre fills en edat escolar atretes pel programa «Repoblem», d’atracció de nous veïns. En aquesta línia, el departament ha obert aquest mes tres noves escoles bressol dins una escola rural; a Tuixén, dins l’escola ZER Urgellet; a Peramola, a l’escola Sant Miquel ZER Narieda, i al Pla de Sant Tirs, a l’Arnau Mir ZER Urgellet.