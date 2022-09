L’Ajuntament de la Seu d’Urgell acordarà amb tota probabilitat, en el ple ordinari que tindrà lloc aquest dilluns, dia 12 de setembre, la cessió del terreny al Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la construcció del nou hospital comarcal a la capital alturgellenca. Es tracta d’un tràmit que activa els tràmits previs per a la construcció d’un dels principals equipaments públics nous més importants per a la Seu i la comarca dels pròxims anys. Segons ha anunciat el mateix Ajuntament, els terrenys que cedirà al Departament de Salut es troben situats a la part sud del sector SUD-1, espai al costat del Parc de Bombers, a l’entrada est de la ciutat. En aquest sentit, després de l’aprovació de la modificació del pla parcial del SUD-1 durant el ple del mes de febrer d’aquest any, es va aconseguir disminuir en el 20% la superfície inicialment destinada a ús comercial i es va aconseguir un peça de sòl públic de 13.859 metres quadrats.