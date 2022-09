Moltes persones han pensat a traslladar la seva vida a l'entorn rural, sobretot després de la pandèmia, i algunes ho han aconseguit, com l'olianesa Laia Angrill, que va deixar l'estrès urbà per obrir-se camí al món rural, una tasca que no és gens fàcil si ets jove i, a més, dona.

Angrill va deixar enrere Oliana, a l'Alt Urgell, fa cinc anys per traslladar-se a Barcelona a estudiar Global Studies, però la pandèmia la va fer tornar al seu poble per agafar el relleu al seu pare en l'explotació ramadera familiar. Després de dos anys treballant en el negoci familiar i haver agafat les regnes de la granja, als seus 23 anys, Angrill adverteix sobre les dificultats que tenen les dones joves al món de la ramaderia, un sector "masculinitzat i envellit".

"En els sindicats m'he trobat amb molts ramaders que no creuen que una dona jove pugui amb 250 animals", denuncia Angrill, que reitera l'important paper que podria tenir la seva generació en la incorporació d'una perspectiva feminista i mediambiental en aquest sector. "Quan vas a una reunió i ets l'única dona et pots trobar amb dues tessitures: ser la que més parla i crida perquè t'escoltin o no poder dir res perquè et fan creure que el que dius és una ximpleria", lamenta la jove.

Falten ajudes

Segons l'Atles del Món Rural 2022, les sol·licituds d'ajudes per a la incorporació de joves agricultors estan decreixent i només un 27,8 % són sol·licituds fetes per dones, una xifra que augmenta respecte a altres anys, però poc.

"Les ajudes són escasses i triguen molt a arribar, la primera injecció de diners arriba després de dos anys de la sol·licitud i l'altra meitat, durant el quart any", comenta l'olianesa, que recalca que aquest tipus d'ajudes són "un afegit a un problema de fons".

"Quan el govern intervingui l'economia d'aquest sector de manera efectiva, llavors, no necessitaré ajudes ni per ser jove ni ser dona. El preu de la llet és tan baix que les ajudes no serveixen per res, el balanç de resultats sempre és negatiu", afirma Angrill, que considera que "el relleu generacional és un dels reptes principals d'aquest sector".

Segons dades d'Acció Climàtica, només el 9,5 % de les persones que es dediquen a treballar la terra són joves, el 24,5 % tenen entre 41 i 55 anys i el 41 % supera els 65 anys.