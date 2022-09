Aquest cap de setmana s’obre de nou el Servei d’Informació per donar a conèixer la brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu, així com a les reserves nacionals de caça de l’Alt Pallars i de Boumort. La Generalitat ofereix pautes d’actuació per observar aquest fenomen de forma segura sense malmetre la tranquil·litat de l’espècie, afavorint així l’ecoturisme i la seva desestacionalització. El dia 1 d'octubre també es pot seguir el fenomen al parc del Cadí.

La brama del cérvol és la manifestació del zel d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, intentant atreure el màxim nombre de femelles. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Reserva de Nacional de Caça de l’Alt Pallars s’han habilitat tres punts d’observació gratuïts a les Ares, Alós i Cerbi, que estaran oberts en cap de setmana i dies festius fins el 16 d’octubre. Els punts d’observació disposaran d’informadors i material òptic des de trenc d’alba fins a les 11 hores i de 17 hores fins al vespre. Així mateix, els guies intèrprets acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu us poden acompanyar, de manera exclusiva i en grups reduïts, per viure l’experiència amb intensitat i seguretat. Es poden consultar les empreses acreditades a la web guiespnaltpirineu.cat Control de les activitats guiades d’observació de brama sense autorització A la Reserva Nacional de Caça de Boumort hi haurà un punt d’informació al Mirador de Fites que va començar la seva activitat el passat cap de setmana i que estarà operatiu els dies 17, 18, 24 i 25 de setembre, i 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15 i 16 d’octubre. L’accés lliure i gratuït. L’horari d’atenció al públic en aquest punt serà de 8 del matí a 20 hores els dissabtes i els dies 9, 10 i 11 d’octubre; i de 8 del matí a 14 hores la resta de dies. D’altra banda, s’ha habilitat del 15 de setembre al 15 d’octubre una zona reservada exclusivament per a visites guiades d'empreses autoritzades. També es pot observar la brama del cérvol al Parc Natural Cadí-Moixeró. Per això s’ha organitzat l’1 d’octubre una sortida per observar el fenomen. Cal inscriure’s i fer reserva prèvia amb antelació al centre del Parc a Bagà. Així mateix des del Parc s’ofereix assessorament sobre els millors punts per observar la brama sense generar molèsties als animals. En aquest sentit, es recorda que apropar-se als mascles en brama per intentar fotografiar-los pot suposar un risc, i afectar negativament a la brama i reproducció de l’espècie al generar molèsties en un moment tan sensible i important de la seva biologia. També es pot seguir el fenomen a través dels serveis de les empreses de guies autoritzats.