L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han organitzat per al proper dijous 22 de setembre, a les vuit del vespre, la taula rodona «Els nouvinguts. El repoblament del Pirineu en clau formatgera» la qual s’emmarca dins del cicle anual «Parlem de formatge». Segons han explicat els responsables del mateix Espai Ermengol, en l’activitat hi prendran part Arnau Quingles, de la Formatgeria L’Oliva de l’Alt Urgell, Clara Ferrando, de la Formatgeria Casa Mateu del Pallars Sobirà i Isabel Guasch, de Làctics l’Esquella de la Cerdanya. Es tracta dels impulsors de tres formatgeries situades en diferents comarques del Pirineu que, en tots els casos, han centrat un projecte de vida assentada sobre l’arribada des d’altres punts del país. En el cas de l’Esquella, es tracta d’una formatgeria impulsada per dos veterinaris instal·lats en un obrador al centre de Bellver.