L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que aquest dimecres i dijous, dies 21 i 22 de setembre, se celebrarà de les sis i a les set de la tarda, a l’Escola Municipal de Música unes jornades de portes obertes. L’objectiu de l’activitat és que «la ciutadania conegui de primera mà aquest centre educatiu musical i apropar la música a tots els urgellencs i urgellenques», segons han remarcat des del consistori. Així, tothom que ho desitgi podrà visitar i veure l’activitat que s’hi desenvolupa com ara classes de sensibilització, cor orquestra i classes de diferents instruments. En aquest sentit, des del mateix Ajuntament han recordat que com a novetats d’aquest curs 2022-23, l’Escola Municipal de Música ofereix un curs sobre música en família per a infants de zero a dos anys, el qual s’iniciarà el pròxim mes d’octubre; cor d’adults; combo de música moderna d’adults; i un grup de música tradicional. La matrícula resta oberta fins el dia 30 de setembre