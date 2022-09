L’escriptor i excalcalde de la Seu Amadeu Gallart presentarà avui a Berga el seu llibre Per Déu, per la pàtria i el rei. La vida d’un carlista pirinenc (Antoni Martí, 1806-1863) en un acte que ha quedat fixat a les set de la tarda a la llibreria Sense Paraules de la plaça Viladomat. En l’acte hi intervindran el director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Abel Rubió; el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, i el mateix Amadeu Gallart.

El llibre del qui va ser primer alcalde democràtic de la capital alt-urgellenca se centra en la figura d’Antoni Martí, carlista i rebesavi del mateix autor. La narració transcorre entre Andorra, Berga i França. Havent escrit un llibre sobre la Segona República, Gallart fa en aquesta obra una nova mirada al passat històric de la seva ciutat. El mateix autor ha explicat que la idea la hi va proposar una cosina historiadora. El llibre barreja realitat i ficció.