L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de les subvencions per rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges. La mesura també beneficia els edificis situats als carrers inclosos també dins del centre històric com són el Sant Josep de Calassanç, passatge de la Missió, plaça del Carme, carrer de la Muralla, carrer del Pou, carrer del Carme, carrer la Creu, carrer Estret, carrer de la Palma, placeta de Sant Nicolau, Pati Palau, carrer Sant Agustí i carrer de la Roca i Castellciutat. La convocatòria no s’adreça a les persones físiques o jurídiques que vulguin fer alguna actuació durant aquest any 2022 i també als que hagin fet les obres durant l’any 2021. Aquesta convocatòria disposa d’una partida pressupostària de 35.000 euros, 10.000 dels quals estan destinats a les sol·licituds de Castellciutat. Les subvencions cobriran un màxim del 60% del pressupost.