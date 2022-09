Oliana (Alt Urgell) comptarà amb un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) que aglutinarà en un sol punt les consultes de les actuals dependències, a més del centre de rehabilitació i el servei del transport sanitari, que ara es troben en altres espais. Les obres de construcció es duran a terme en el marc del pla d'inversions del Departament de Salut 2022-24, destinat a la millora de l'atenció primària. Per aquest motiu, cal definir abans d'acabar l'any quina ha de ser la ubicació de l'equipament, per tal de poder començar a desenvolupar el projecte. A l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, també hi ha previstes actuacions als consultoris de Josa i Tuixén (Alt Urgell) i Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) i ja s'han executat al CAP de la Seu d'Urgell.

El delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; l'alcaldessa d'Oliana, Carme Lostao; el gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent; i el director de sector de la mateixa Regió Sanitària, Miquel Abrantes, s'han reunit per parlar dels possibles serveis que podria prestar el nou CAP i sobre el seu emplaçament. Tant des de l'executiu català com des del consistori alturgellenc han mostrat la seva voluntat de col·laboració per fer realitat el projecte. En aquest sentit, Pérez ha destacat la importància de l'equipament, tenint en compte que dona servei a diversos municipis del sud de l'Alt Urgell. Per la seva banda, Benavent ha explicat que l'objectiu és "intentar concentrar tots els recursos sanitaris", per tal de convertir aquest CAP en un "centre de salut" més ampli. A més, ha detallat la voluntat de donar cabuda a les noves dependències als nous perfils que s'estan incorporant als equips d'atenció primària, com ara els professionals de nutrició o de benestar emocional. Mentre, l'alcaldessa d'Oliana ha recordat que l'actual equipament es va construir a la dècada dels 90 i que, des d'aleshores, la cartera de serveis s'ha anat ampliant, fent que l'edifici s'hagi quedat petit.