L'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell ha registrat 7.476 passatgers en els primers vuit mesos d'aquest 2022, una xifra que si es compara amb el mateix termini del 2021, quan hi va haver 6.846, representa un increment del 70%. Segons es desprèn del darrer informe publicat per Aeroports de Catalunya, els mesos amb una major ocupació han estat els de juny (1.057 passatgers), gener (1.030 passatgers) i febrer (1.006 passatgers). En aquests dos darrers casos, l'augment ha estat del 370% i del 103% respectivament. Les dades de passatgers contrasten amb les operacions globals que s'han efectuat a l'equipament durant aquest mateix termini, en què s'han fet 4.308 operacions, menys que al mateix període del 2021, quan hi va haver 4.905.

Precisament, els mesos amb menors operacions han estat els de febrer (394, -48%), agost (410, -12%) i juliol (471, -18%).