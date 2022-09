L’aeroport de la Seu registra gairebé 7.500 operacions de vol en 8 mesos

L’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell ha registrat 7.476 passatgers en els primers vuit mesos d’aquest 2022, una xifra que si es compara amb el mateix termini del 2021, quan hi va haver 6.846, representa un increment del 70%. Segons es desprèn del darrer informe publicat per Aeroports de Catalunya, els mesos amb una major ocupació han estat els de juny (1.057 passatgers), gener (1.030 passatgers) i febrer (1.006 passatgers). En aquests dos darrers casos, l’augment ha estat del 370% i del 103% respectivament. Les dades de passatgers contrasten amb les operacions globals que s’han efectuat a l’equipament durant aquest mateix termini, en què s’han fet 4.308 operacions, menys que al mateix període del 2021, quan hi va haver 4.905.

Precisament, els mesos amb menors operacions han estat els de febrer (394, -48%), agost (410, -12%) i juliol (471, -18%). En els propers mesos es podria garantir el bon ritme d’operacions d’enlairament i aterratge si es completen les obres. Fonts de la Generalitat han explicat que les obres per il·luminar i balisar la pista de l’aeroport d’Andorra-La Seu, que compten amb un pressupost de gairebé un milió d’euros, quedaran enllestides al mes de desembre després d’haver arrencat aquest estiu. La idea és que les balises es puguin posar en funcionament durant, almenys, part de la temporada d’hivern, un cop l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) hagi validat la instal·lació. D’aquesta manera, les operacions es podran ampliar a determinades franges horàries en què no hi ha llum del dia. Les aeronaus de caire comercial les seran les primeres en poder operar. Mentre, l’heliport situat al costat d’aquesta infraestructura també ha rebut en els darrers mesos l’autorització per poder volar amb l’helicòpter medicalitzat durant la nit. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va detallar que la il·luminació estarà instal·lada en diversos elements de l’entorn de la infraestructura que són clau de cara a la maniobra d’aproximació de les aeronaus. També s’han previst punts de llum a la zona d’aparcament d’avions.