Empreses del Pirineu ofereixen 250 llocs de treball de perfils professionals relacionats amb l'hostaleria, la restauració i el turisme per a la campanya d'hivern. Per això, una vintena de firmes s'han desplaçat aquest dilluns a Tarragona per participar en una sessió d'entrevistes ràpides per trobar candidats. La finalitat és que el sector empresarial de la Vall d'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà pugui cobrir les necessitats de personal per a la temporada d'hivern, que començarà al novembre i finalitzarà a la primavera. La sessió s'ha fet a les instal·lacions de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona i ha comptat amb la participació de 150 persones i més de 500 inscripcions.

Des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) en coordinació amb Tarragona Impulsa (Ajuntament de Tarragona), s'ha organitzat una sessió de Job Speed Dating o entrevistes ràpides, adreçades a persones interessades en treballar al sector de l'hostaleria i el turisme durant la temporada d'hivern al Pirineu. Empreses com Baqueira Beret, Boi Taüll Resort, Hotel MiM Baqueira, Aramark, Paradores o Hotel Melià, entre d'altres, s'han desplaçat a la Costa Daurada amb l'objectiu d'oferir llocs de treball. L'acte ha comptat també amb la presència del Gremi d'Ostaleria dera Val d'Aran per acompanyar al sector i donar veu a les empreses que no s'han pogut desplaçar. La directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Tarragona, Sofia Moya Pereira, ha explicat la importància de poder treballar de manera coordinada per cobrir les necessitats d'ocupació que tenen als Pirineus amb perfils professionals que donen servei en temporada d'estiu a la Costa Daurada i així conjugar les dues temporades Així mateix, Moya ha destacat la novetat d'aquesta iniciativa innovadora de desplaçar, per primera vegada, empreses del Pirineu fins a Tarragona per establir ponts entre els dos territoris. El Serveis Territorials de Tarragona i Lleida del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), han treballat en coordinació amb l'Ajuntament de Tarragona, per poder captar perfils relacionats amb l'hostaleria de temporada d'estiu, especialment personal que finalitza la temporada a la Costa Daurada, amb l'objectiu de poder oferir continuïtat als contractes. En aquest sentit, el conseller de desenvolupament econòmic i ocupació de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, ha declarat que, amb aquesta pràctica poden captar perfils com ajudants de cuina, cambrers, cuiners, caps de sala, que han pogut entrar en contacte amb diverses empreses que necessiten personal amb aquestes característiques. Després de la sessió d'entrevistes ràpides, les empreses es posaran en contacte directament amb les persones candidates per continuar el procés de selecció.