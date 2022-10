La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha visitat avui la fossa de Canturri, on, gràcies a les tasques d'excavació, s'han exhumat les restes òssies de dotze individus del període de la Guerra Civil. Pel que fa a l'origen de les víctimes exhumades, es tractaria de soldats republicans ferits al front del Pallars i evacuats per Canturri, on l'exèrcit republicà tenia un equip quirúrgic instal·lat a Cal Gravador.

10 Un cop exhumats, les seves restes seran estudiades i s'extrauran mostres genètiques per permetre la seva identificació. Ciuró ha demanat que la gent s'inscrigui al Programa d'Identificació Genètica on ja s'han apuntat unes 500 persones en solament tres setmanes.