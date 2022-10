La delegació d’ERC de la Seu d’Urgell ha organitzat per a demà una jornada cultural i política per presentar Francesc Viaplana, actual alcalde de la ciutat, com a candidat a la reelecció a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Segons ha anunciat la formació, la jornada començarà a les cinc de la tarda amb una «Passejada històrica» per la Seu amb la participació del president del partit i historiador Oriol Junqueras. La visita la conduirà la tècnica en cultura i patrimoni local Pilar Alaez. Posteriorment, a partir de les set de la tarda, se celebrarà una «Conversa» entre el mateix Junqueras, el candidat Francesc Viaplana i la regidora i tinenta d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, a la plaça Joan Sansa, al centre de la capital alt urgellenca. En cas de pluja l’acte es traslladaria a la sala Sant Domènec. A tres quarts de set de la tarda, Juqueras i l’alcaldable oferiran una compareixença pública. Viaplana és alcalde de la Seu en aquesta segona part del mandat gràcies a un acord de govern amb el Junts de l’actual vicealcalde Jordi Fàbrega.