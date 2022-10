L’Ajuntament de la Seu ha programat una visita pel nucli antic de la ciutat per commemorar les Jornades Europees de Patrimoni. Així, també dins del cicle «Desenterrant el passat» i el programa «Rutes a Peu per l’Alt Urgell», l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha convocat la visita guiada «Les muralles de la Seu Medieval», la qual es farà aquest dissabte vuit d’octubre a les sis de la tarda. L’activitat s’iniciarà a l’Espai Ermengol i anirà a càrrec de la tècnica en Cultura local Pilar Aláez, acompanyada de la guia intèrpret amb llengua de signes catalana (LSC), Marta Pampalona. La visita consistirà en un recorregut exterior pel centre històric per conèixer diversos espais patrimonials com la Casa de la Vila, el Portal Vell d’Andorra i el jaciment arqueològic.