El Centre de Formació d’Adults de la Seu d’Urgell va inaugurar la setmana passada el nou curs acadèmic amb una conferència de l’historiador local Carles Gascon. La xerrada va analitzar les recuperades falles d’Alàs i portava per títol «Santa Maria de les Peces: del pergamí a la baixada de falles», una tradició reestablerta fa dos anys a partir de la troballa d’un document antic que en feia esment ja al segle XV. El Centre de Formació d’Adults de la Seu ofereix formació instrumental, cursos de català, anglès i francès dels nivells A1 al B1 en les tres llengües, així com cursos d’informàtica des de competència inicial fins al tercer grau d’aprenentatge. Igualment, també ofereix graduat en Educació Secundària, el curs de preparació per a l’accés als CCFF de grau superior i el graduat en Educació Secundària.