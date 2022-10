L’Ajuntament de la Seu ha organitzat un acte de rebuda a les famílies d’alumnes nouvingudes a la ciutat. Una dotzena de persones, entre alumnes i familiars, van ser rebudes a l’edifici consistorial per part de l’alcalde, Francesc Viaplana, i la regidora d’Educació, Núria Tomàs, que els van donar la benvinguda en nom del consistori. L’acte va començar a la zona esportiva municipal i altres punts de la ciutat per tal que els nous veïns de la Seu coneguessin les instal·lacions públiques com ara la biblioteca, l’escola d’adults o les oficines d’informació municipal. Segons han remarcat fonts de l’Ajuntament, l’objectiu d’aquesta activitat del Pla Educatiu d’Entorn és afavorir la inclusió dels i les alumnes i famílies nouvingudes a la ciutat.