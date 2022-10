El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per un milió d'euros el contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre el condicionament i variants de traçat de la carretera N-260 entre la Seu d'Urgell i Adrall, a Ribera d'Urgellet. Segons indiquen des del ministeri, l'Eix Pirinenc suporta en aquest punt una important intensitat de trànsit, amb una mitjana diària de 15.000 vehicles i pics estacionals que arriben als 22.000 durant el mes d'agost. A més, afegeixen, les característiques de la infraestructura fan necessària la millora de la via, ja que aquesta compta amb trams en travessia, edificacions adjacents i nombrosos accessos directes i interseccions.

D'aquesta manera, l'objecte de l'estudi serà definir i comparar diferents alternatives per millorar l'N-260 entre els quilòmetres 227,600 i 234, ja sigui aprofitant el traçat actual o plantejant variants de traçat allà on sigui necessari. L'informe servirà de base a un expedient d'informació pública i a un tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, amb l'objectiu de poder seleccionar l'alternativa que sigui més adequada.