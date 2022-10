La Seu d’Urgell celebra aquest diumenge la segona edició de la prova esportiva popular Vertical Urgellet. Es tracta d’una cursa en modalitat de quilòmetre vertical que sortirà a les nou del matí des del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell i s’enfilarà fins al Roc de la Guàrdia, a uns 1.400 metres aproximadament. Segons han explicat els seus organitzadors, la segona edició d’aquesta cursa presenta un recorregut de 5,75 km de distància i 791 metres de desnivell positiu acumulat. El circuit, pràcticament sempre en pujada, combina trams atlètics amb pendents força exigents, tal com han apuntat els seus responsables. Durant el recorregut els participants trobaran un avituallament líquid en el quilòmetre quatre i un avituallament líquid i sòlid a l’arribada. El descens es podrà fer pel mateix recorregut, excepte el primer tram de baixada, que es farà per un camí alternatiu per evitar encreuaments amb els participants.