Les associacions Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) i Menjat l’Alt Urgell han activat la campanya «Em quedo amb l’Alt Urgell», la qual té com a objectiu «potenciar la nostra comarca i donar valor a tot allò que hi podem trobar, que no és poc, amb la promoció de la sostenibilitat i l’economia circular». Des de les entitats també han apuntat que «un altre valor en què volem incidir és que si treballem junts per assolir uns objectius, som molt més forts». D’aquesta manera, les dues entitats del sector econòmic i agroalimentari han impulsat la creació d’un mural a Adrall a una paret d’una casa que té molta visibilitat amb le lema de la campanya. El mural està realitzat per l’il·lustrador Valentí Gubianas. A fi efecte de donar més visiblitat a l’acció, els Empresaris de l’Alt Urgell i Menjat l’Alt Urgell han convocat una inauguració oficial del mural «Em quedo amb l’Alt Urgell» demà a partir de dos quarts d’una del migdia.