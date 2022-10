Debatre sobre la gestió del medi natural i dels efectes que hi tenen els projectes de reintroducció de fauna salvatge, a més de l'activitat agrícola i ramadera, és l'objectiu de les primeres Jornades de Conservació del Medi Natural. Aquestes tindran lloc a la Seu d'Urgell el 12 i el 13 de novembre i comptaran amb la participació d'una vintena d'experts. L'alcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, ha reconegut que la conservació és una qüestió que els preocupa, ja que són conscients que "un dels majors tresors" que hi ha és l'entorn de la ciutat. Mentre, el responsable de Green Wolf Nature, David Manzanera, ha dit que han percebut que hi ha una "manca de coneixement" sobre els treballs de conservació que s'estan duent a terme.

La conferència inaugural de les jornades anirà a càrrec del doctor en Biologia i Medi Ambient i president de Silene, Josep Maria Mallarach, expert en plans de gestió forestal a escala internacional i que, entre d'altres, ha dut a terme tasques per parcs naturals dels Estats Units. A continuació s'abordarà el primer dels tres blocs previstos, el de la fauna salvatge, amb les ponències de Juli Mauri, de la Fundació Zoo; Pol Guardis, del GBIC- CTFC i que està fent un seguiment de l'activitat del llop a Catalunya; Guillem Mas, de Paisatges Vius i que estudia com minimitzar l'impacte dels humans sobre l'hàbitat del gall fer; Lluís Comas, de Sisebio; i el director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, Jordi Garcia Petit. Pel que fa al segon dels eixos centrals de les jornades, estarà dedicat a la divulgació sobre les tasques de conservació i comptarà amb la participació de Jordi Dalmau, d'Aubèrria; la il·lustradora científica Blanca Martí; Enric Morera, d'Espais Naturals de Ponent; la tècnica de comunicació del CREAF i coordinadora del Prismàtic, Verònica Couto; Enric Pàmies, de Birding Catalunya; i Eudald Pujol, de la Societat Catalana d'Herpetologia. Mentre, el darrer bloc girarà al voltant de l'agricultura i la ramaderia, amb les ponències de Marc Talavera, d'Eixarcolant; Helena Guillén, de la Formatgeria de Montmelús; Francesc Cano, del CTFC; el president de l'Assocació de Cavall Pirinenc Català de l'Alt Urgell, Albert Blasi, i el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga. Precisament, Garriga participarà en la conferència de cloenda, juntament amb el director de Territori i Medi Ambient a la Fundació Catalunya-La Pedrera, Miquel Rafa, i el fotògraf i documentalista especialitzat en natura i medi ambient Andoni Canela. De fet, en el marc de les jornades es podrà veure la pel·lícula 'Panteras', amb un posterior col·loqui amb Canela. També s'ha previst una visita guiada per l'entorn natural de la Seu d'Urgell i un joc de pistes, a càrrec de l'empresa Aubèrria. A la presentació de les jornades, la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs, ha posat en valor les diagnosis que s'han fet a la ciutat i ha defensat que cal fer divulgació dels espais naturals sense "malmetre" l'entorn.