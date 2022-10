El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha anunciat que el proper 26 d’octubre es farà a la Seu una xerrada destinada a les persones que volen emprendre i crear una empresa. Es tractarà d'una sessió de dues hores de durada en la qual s'abordarà quins són els passos i tràmits que ha de realitzar una persona quan vol crear la seva empresa. Així, la sessió tractarà sobre "com passar de tenir una idea a constituir-se com empresa per començar l’activitat econòmica, com s’han de fer aquests passos o on s’han de fer", segons han explicat des del Consell. La xerrada tindrà lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu – CETAP, a la tercera planta de l’Edifici de les Monges). Els responsables de l'activitat han apuntat que tenen la intenció que la sessió sigui dinàmica i s’adapti a tots els dubtes i qüestions que puguin tenir els assistents. Els participants tindran accés a un servei d'assessorament personal.