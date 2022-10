El Bisbat d'Urgell, el ministeri de Salut del govern d'Andorra i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, han signat aquest dilluns un acord pel desenvolupament de serveis de salut mental. Aquest va en la línia de la iniciativa del Bisbat de dotar les comarques pirinenques i del Principat de recursos per ajudar les persones amb patologies d'aquest tipus i a les seves famílies. D'aquesta manera, segons han indicat des del Bisbat d'Urgell en un comunicat, es dona resposta a la necessitat de disposar d'instal·lacions per oferir els serveis. Aquestes s'ubicaran al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell, en uns espais que seran rehabilitats i condicionats per aquesta finalitat a càrrec del Bisbat.

Pel que fa als serveis a les persones amb problemes de salut mental, l'acord es concreta en tres eixos principals: l'atenció a persones d'edat adulta que precisin fases d'hospitalització de mitja o llarga estada; l'atenció en l'etapa infantojuvenil, ja sigui en règim d'ingrés com d'hospitalització parcial; i la col·laboració en activitats docents i de recerca. Els serveis promoguts es basen en el model de recuperació, el qual està centrat en la persona i on la continuïtat assistencial i l'acompanyament del cicle vital són claus, segons s'expressa al comunicat. El Bisbat d’Urgell, el govern d'Andorra i Benito Menni CASM, amb el suport tècnic de la Fundació Unió Catalana d'Hospitals, ja han establert reunions pel desenvolupament dels serveis, amb la finalitat d'oferir una atenció sanitària i social de qualitat a les persones que pateixen un trastorn mental. Pel que fa a Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, es tracta d'un grup de centres assistencials -concertats amb la Generalitat de Catalunya- que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. El seu objectiu és oferir una atenció sanitària i social integral i de qualitat a totes aquelles persones que pateixen malalties mentals o necessiten assistència en àmbits sociosanitaris i socials.