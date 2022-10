L’Ajuntament de la Seu ha aprovat el projecte de creació de 39 nous horts socials, els quals es faran a la partida de Sant Ermengol del municipi, a tocar de la nova zona d’autocaravanes, en un terreny llogat a llarg termini a la família Pallarès, segons ha remarcat el mateix consistori. El projecte es tramitarà ara a disposició pública per, després, entrar en fase de licitació «amb l’objectiu d’iniciar les obres a començament de l’any vinent, una vegada adjudicades les obres corresponents», tal com han apuntat des de l’equip de Govern. Amb les 39 noves parcel·les pel conreu d’horta, la capital alturgellenca multiplica per quatre el nombre d’horts socials, els quals s’adreçaran, sobretot, a famílies vulnerables per a gaudi terapèutic i a gent gran.