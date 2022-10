El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat dos contractes d'obres de rehabilitació superficial del ferm de la carretera N-260. Un d'ells, amb un pressupost de 602.098,98 euros, afecta un tram de deu quilòmetres a l'entorn de la Seu d'Urgell i l'altre, amb un pressupost 326.516,91 euros, a gairebé tres quilòmetres a l'entorn del municipi de Soriguera (Pallars Sobirà). L'objectiu és fresar aquelles zones més deteriorades i estendre-hi una capa de barreja bituminosa d'entre tres i cinc centímetres. També es preveu repintar les marques de la via i les juntes de dilatació a l'enllaç que dona accés a la zona industrial de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).

L'actuació s'emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat, a través del qual s'han invertit més de 70 milions d'euros des de juny de 2018 a la demarcació de Lleida. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha valorat positivament la licitació, afirmant que "és un exemple més de l'impuls a les tasques de conservació de la xarxa estatal de carreteres" i una mostra del "compromís de treballar per millorar la seguretat en la conducció dels usuaris". A més, ha destacat el fet que recentment "s'han licitat quatre projectes per aquesta carretera que representaran una inversió de més de 54 milions d'euros", el gruix dels quals destinats a la variant de la Pobla de Segur (Pallars Sobirà) i un milió per a la de la Seu d'Urgell.