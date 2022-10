El proper dissabte dia 29 d’octubre tindrà lloc a Organyà una conferència de l’historiador i arqueòleg Oriol Olesti sobre «un dels episodis històrics més èpics que relliga el Pirineu amb l’Antiguitat clàssica és el pas dels exèrcits d’Anníbal amb els seus elefants, l’any 219 abans de Crist, per atacar Itàlia i la ciutat de Roma, la seva gran rival», segons ha anunciat el Consell Comarcal. Tal com han recordat els organitzadors de la xerrada, « la Segona Guerra Púnica portà la guerra a les portes de Roma de la mà del general Anníbal el qual, sortint de les seves bases peninsulars, es dirigí amb els seus exèrcits a Itàlia evitant els camins costaners, massa exposats a l’acció de la flota romana. Aquesta decisió va condicionar el pas dels Pirineus per una ruta de l’interior de l’actual Catalunya que, en moltes ocasions, s’ha identificat amb la vall del Segre». La xerrada es farà a la sala Xart de l’Ajuntament a dos quarts de vuit.