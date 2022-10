L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha portat a terme una aclarida de millora al rodal 1c de la finca de les Moreres, una finca d’utilitat pública, amb l’objectiu de protegir-la de l’elevat risc d’erosió, segons ha remarcat el mateix consistori.

Així, la finalitat d’aquesta aclarida ha estat «disminuir la competència entre els arbres per així poder augmentar la seva resistència en períodes d’estrès hídric amb forta sequera o d’altres pertorbacions com ara pluges torrencials, ventades o nevades». L’actuació ha permès reduir la densitat arbòria de la zona el 20%. L’actuació s’ha executat en el marc de la línia d’ajudes a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública. En total, l’Ajuntament ha actuat en una superfície de 7,14 hectàrees. L’actuació l’ha duta a terme Integra Pirineus.