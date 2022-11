La vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran ha vist duplicat la partida que rep el Govern per a la promoció de polítiques d’igualtat i feminismes, passant dels 1.610.662 euros de l’exercici anterior als 3.884.027 euros que rebrà ara. Així ho va anunciar la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en la presentació a Tremp del nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes. La partida es destinarà, entre d’altres programes, a subvencionar els sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills. La subvenció s’ha triplicat respecte del període 2018-2021, i arribaran als 257.912 euros durant l’etapa 2022 2025, segons ha remarcat el mateix Govern, per tal de garantir la prestació de tots els serveis arreu del territori.