El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat que "la mitjana d’ocupació a les zones turístiques de les comarques de Lleida s’ha situat al voltant del 75 % i confirma les previsions". Aquest bon nivell d’ocupació ha generat al voltant d’unes 90.000 pernoctacions en el conjunt de la demarcació lleidatana en els establiments d’hoteleria, càmpings i turisme rural, al marge de d’altres tipologies d’allotjament turístic, com també a les segones residències, segons ha apuntat el mateix Patronat. Aixi, la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha mostrat la satisfacció tant del Patronat de Turisme com dels diferents subsectors d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida per aquest bon comportament turístic durant el pont de Tots Sants que “ha tancat amb uns bons nivell d’ocupació i ha mantingut la mateixa tendència que el sector turístic de la demarcació ha tingut durant aquest estiu de 2022 amb uns resultats que li han permès tancar per segon any consecutiu amb xifres rècord en quan al nombre de viatgers com també de pernoctacions i amb una recuperació del turisme estranger, amb xifres d’abans de la pandèmia. Un bons resultats que es mantenen amb les dades que tenim des de primers d’any i fins el mes de setembre”. En aquest sentit, des de l'òrgan comarcal han apuntat que "la bona climatologia i la gran varietat d’activitats de què els visitants han pogut gaudir durant aquests quatre dies de pont han contribuït a aquests resultats positius. La bona ocupació turística també ha repercutit de forma favorable en la contractació de serveis turístics, visites guiades, activitats relacionades amb el turisme actiu, de restauració i del comerç en general".

En paral·lel, "les segones residències també han tingut molta activitat en el decurs d’aquests dies de pont. Les zones turístiques de les comarques de Lleida s’han vist força concorregudes de públic durant tots aquests dies de pont", segons el Patronat. Així, oer sectors, els establiments d'hoteleria de les comarques del Pirineu que resten oberts per aquestes dates la mitjana s’ha situat entre els 65 i el 70 % de diumenge fins a dimarts, tal com s’havia previst inicialment. El cap de setmana l’ocupació ha estat més alta, amb una mitjana que ha oscil·lat entre el 80 i el 85 %, principalment al Pirineu, on alguns establiments fins i tot també han arribat a la plena ocupació.