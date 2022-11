L’Alt Urgell recorda els aiguats que van inundar la comarca el 1982

L’Ajuntament de la Seu, mitjançant l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal, han organitzat un programa d’actes per recordar els grans aiguats que va patir el Pirineu l’any 1982, ara fa 40 anys, els quals van provocar, entre altres destrosses, l’ensorrament de bona part del poble del Pont de Bar.

El programa d’activitats i accions compta amb l’exposició Alt Urgell 1982: els aiguats en la memòria col·lectiva, la qual quedarà instal·lada a partir d’aquest cap de setmana al tercer pis de l’Espai Ermengol. Es tracta d’una mostra d’imatges de la riuada del novembre de l’any 1982 i de documents d’altres inundacions com ara les dels anys 1453, 1617 i 1853, «les més greus que apareixen documentades que, al llarg de la història, han patit la Seu d’Urgell i la comarca». En la mostra s’hi podrà veure actes municipals, plànols de canalitzacions, comptes d’obres del Pont i algunes fotografies del principi del segle XX, del Fons Maravilla, així com un vídeo documental enregistrat l’any 2002 amb el testimoni de persones que van viure de prop els aiguats i les seves conseqüències. A més, s’inclouen imatges de cinema i vídeo, cedides pels seus autors, tant professionals com aficionats.

El programa d’actes també inclou la visita guiada «Les causes de la desaparició del Pont de Bar», la qual es farà el dissabte 26 de novembre i que recorrerà el Pont de Bar, amb el guiatge del geòleg Albert de Gràcia.