Més d'1,2 milions d'euros han quedat intervinguts a la duana de la Farga de Moles en el que portem d'any, una xifra que multiplica per quatre la quantitat decomissada tant al 2021 com al 2019, abans de la pandèmia. De fet, les actes d'infracció relacionades amb divises s'han triplicat en aquest període, un augment "exponencial" que des de l'Agència Tributària atribueixen a l'actual conjuntura econòmica. El cap de servei de viatgers de la duana, Emilio Ballano, explica que hi ha gent que "pensa que Andorra pertany a la Unió Europea i no entenen que és un país tercer fora de la UE" i que, per tant, creuen que no han de declarar els diners que porten en metàl·lic o ho desconeixen. Mentre, les actes vinculades al contraban es mantenen estables.

Entre els mesos de gener i setembre d'enguany s'han aixecat 57 actes d'infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals i la quantitat de diners descoberta ha estat d'1.201.213,84 euros. Mentre, el 2021 es va tancar amb 19 actes i 276.994,44 euros intervinguts, unes dades similars a les de 2019, abans de la pandèmia, que eren de 22 actes i 316.944,43 euros decomissats. Al 2020, les restriccions de mobilitat derivades de la crisi sanitària de la covid-19 van motivar un descens fins a les 7 actes i 130.460,00 euros descoberts en els controls que es duen a terme en aquesta duana.

Ballano explica que el trànsit a la frontera amb Andorra és diari i constant i que "no deixa de ser un reflex de la societat i del moment que es viu en l'actualitat". Per aquest motiu, assegura que aquest tipus d'infraccions són més freqüents en etapes de recessió econòmica. Pel que fa a les actes vinculades al contraban, ja sigui de tabac, alcohol, material tecnològic o perfums, el cap de servei de viatgers de la duana diu que el nombre d'expedients no ha variat massa, fet que valora positivament des del punt de vista de la funció dissuasiva que tenen els controls.

En el cas del tabac, tot i que el nombre d'actes aixecades de gener a setembre és de 53, davant les 73 de 2021, el valor de la quantitat decomissada, 65.089,76 euros, representa gairebé la meitat de fa un any, quan era de 124.471,39 euros. La xifra d'aquest 2022 es situa també per sota de 2020, en plena pandèmia, quan el valor del tabac intervingut es va situar en 79.079,15 euros i es van aixecar 53 actes. Mentre, al 2019, es van obrir 197 expedients amb un valor global del tabac decomissat de 288.638,90 euros.

La xifres de la resta d'actes de contraban, que principalment inclouen begudes alcohòliques, rellotges, material fotogràfic i perfums, es situen en 52 actes i un valor de 117.917,26 euros en els primers nou mesos d'aquest 2022. Mentre, l'any passat es va tancar amb 46 expedients i 81.632,19 euros, al 2020 amb 69 actes i 152.697,38 euros i al 2019 amb 140 actes i 278.677,18 euros. Ballano explica que tant amb el tabac com en aquest tipus de productes existeixen unes franquícies que "han de ser respectades" i que tot i que se'n pot importar una certa quantitat, "de la part que excedeix cal pagar els impostos pertinents".

En aquest sentit, Fernando Álvarez, sergent de la Guàrdia Civil i cap accidental de la duana de la Farga de Moles, assegura que les dades avalen la feina feta en la prevenció del contraban. En el cas del tabac, afirma que cada cop hi ha una major "pressió" en els controls i creu que el fet que el nombre de fumadors hagi anat baixant i que la diferència en el preu de venda a Andorra també sigui menor fa que "no interessi tant" com a negoci. Així, afegeix que han detectat que bona part dels decomisos són d'una quantitat de tabac que s'ha adquirit per a l'autoconsum o per distribuir entre familiars i amics de la persona infractora.

Pel que fa a altres productes com ara els d'electrònica, també atribueix el descens d'expedients oberts al fet que la diferència de preu és menor en comparació a anys enrere. En canvi, si que s'ha detectat un increment del moviment d'armes adquirides al Principat, on les defenses elèctriques conegudes com a Taser es poden trobar fàcilment i a preus assequibles. "La gent no sap o no vol saber que és il·legal el seu trasllat, és a dir, és legal comprar-la i tenir-la a Andorra però no portar-la a Espanya", explica Álvarez, que afegeix que passa el mateix amb les defenses extensibles, on el seu ús està prohibit més enllà de les persones autoritzades.

El cap accidental de la duana explica que no hi ha un "perfil únic i exclusiu" d'infractor, com el que es pot detectar en d'altres punts fronterers com ara el de Gibraltar. Pel que fa als controls aleatoris de vehicles que es duen a terme al recinte de la Farga de Moles, els agents de la Guàrdia Civil solen observar "si els seients van tapats amb una manta o si hi ha un excés d'equipatge" en relació amb els dies d'estada dels viatgers al Principat. També fan el mateix amb els autobusos, ja que han constatat que hi ha gent que intenta infringir la llei en aquest tipus de transport i "espera que hi hagi menys pressió, tot i que en realitat és la mateixa".