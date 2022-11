El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha incorporat al seu portal web un nou apartat destinat al turisme ornitològic o birding, amb el qual vol «transmetre als usuaris l’àrea excepcional que representa el Pirineu i les Terres de Lleida pel que fa al turisme ornitològic», segons els seus responsables. El nou apartat té com a objectiu posicionar les comarques de Lleida, amb alguns dels espais naturals del Pirineu, entre els més idonis per observar algunes de les espècies més difícils de veure del continent. Entre les zones especials d’observació hi ha els espais naturals de la serra de Boumort, limítrofa amb l’Alt Urgell, així com el curs del Segre, que creua les comarques de Lleida des de la Cerdanya en la seva conca alta. En aquest sentit, la conca del Segre és un dels grans corredors per a les aus migratòries.