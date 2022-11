La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de la Seu d’Urgell ha obert un procés de participació a tota la població per tal de triar els projectes als quals destinarà tots els diners que han rebut els seus regidors durant el mandat municipal. En aquest sentit, el projecte respon a un compromís electoral de destinar els diners públics en inversions directes a la població. Així, des de la formació política han explicat que « la CUP retornarem al carrer 5.000 euros repartits en donacions a entitats sense ànim de lucre que presentin projectes que necessitin ser finançats. Les donacions podran arribar fins al 70% del projecte i en un màxim de 1.000 euros». El termini per presentar els projectes finalitzarà el diumenge vuit de gener i el diumenge dia 29 de gener es realitzarà una trobada entre les entitat que hagin presentat projectes i les militants de la CUP per tal d’escollir els projectes que es subvencionaran, segons han anunciat des de la formació política.