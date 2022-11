La Seu d’Urgell acull aquest dissabte l’assemblea anual de monitors de tots els CAUS de les comarques de Lleida, en el que l’organització interna d’aquestes agrupacions escoltes designa com a demarcació Nord-Occidental. Segons han explicat des del CAU de la Seu d’Urgell, que en son els organitzadors, la trobada aplegarà unes 200 persones provinents des de Fraga fins a la Pobla de Segur. Els assistents es trobaran a partir de les nou del matí i viuran tota una jornada a la capital de la comarca de l’Alt Urgell compartint experiències del món del lleure. Segons han argumentat des de l’AEiG Urgellenc, «el CAU de la Seu ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament i amb el Col·legi La Salle per fer possible l’esdeveniment;les responsables del CAU de la Seu volen posar en relleu la importància d’acollir trobades com aquestes per situar la ciutat al mapa» en l’àmbit dels moviments escoltes i de lleure.