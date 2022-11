La Seu d’Urgell vol repetir l’any que ve l’organització de les Jordanes de Conservació del Medi Natural, de les quals en va celebrar la primera edició fa deu dies. L’Ajuntament ha qualificat d’èxit tant el contingut com la participació en l’esdeveniment i ha anunciat la voluntat que la capital urgellenca agafi un rol com a ciutat centre de debats en la conservació del medi natural. Així ho ha remarcat la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Patrimoni Natural, Núria Tomàs: «tot i ser el primer any que les organitzàvem, l’acollida ha superat les nostres expectatives. No només amb el nombre de participants sinó també per l’alta qualitat dels ponents i la gent que va participar en el torn de paraula. A més, ha estat una oportunitat de poder gaudir de l’experiència i coneixements de bons científics al Pirineu, una manera de descentralitzar aquest tipus d’actes i també poder parlar de les problemàtiques del Pirineu».